Під час масованої атаки по Україні ворог запустив 'Калібри' прямо з Новоросійська

За словами Плетенчука, росіяни ризикують власною гаванню, аби не виходити в море.

Під час масованої комбінованої атаки, яку Росія здійснила 30 липня, противник залучив Чорноморський флот РФ - крилаті ракети "Калібр" було запущено з Новоросійська. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Цього разу було залучено так званий Чорноморський флот. Пуски відбувалися вже втретє поспіль безпосередньо з пункту базування, тобто з гавані Новоросійська. Це свідчить про те, що ворог дійсно готовий ризикувати власною гаванню, аби не виходити в море", - підкреслив Плетенчук.

За його словами, росіяни під час атаки залучили два кораблі. Інформацію про те, куди саме було запущено крилаті ракети "Калібр", ще потрібно уточнювати, але, зазвичай, їх застосовують для ударів у глибину України, наприклад, по Львівщині, додав речник. Він також зазначив, що "Калібрами" ворог прагне перевантажити українське ППО.

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Водночас у повітряному просторі над Чорним зафіксовано відносне зниження активності російської авіації останнім часом. Плетенчук припустив, що це може бути пов'язано з енергетичним "локдауном", який через дії ЗСУ спостерігається на території тимчасово окупованого Криму.

Масована атака РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 30 липня Росія завдала масованого удару по Україні - під атакою були Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зруйновані та пошкоджені десятки житлових будинків, цивільні підприємства, об’єкти інфраструктури. Противник застосував понад 70 ракет, серед яких значна кількість – балістичні, а також - понад 280 ударних дронів.

Значну кількість крилатих ракет та дронів вдалося збити. Водночас є загиблі та поранені. Зокрема, внаслідок ракетної атаки на Дніпропетровщині загинули батьки та троє дітей.

Також, за його словами, нічна російська атака забрала життя 8 людей.

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