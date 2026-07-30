Польща була готова збити російську ракету: Туск зробив заяву

У Польщі підтвердили, що у їхній повітряний простір залетіла російська Х-101.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що ракета, яка залетіла у повітряний простір Польщі вночі у четвер, 30 липня, - російська. Відповідне повідомлення з'явилося у соціальній мережі Х.

"Все вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", - зазначив прем'єр-міністр, перебуваючи у Любліні.

Також він сказав, що протиповітряна оборона Польщі готова була збити ракету, якби вона продовжила політ.

Відео дня

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", - процитувала Туска його канцелярія.

Заліт російської ракети до Польщі

Раніше УНІАН писав, що вночі 30 липня у Польщі пролунали сирени під час удару РФ по Україні. У Любліні та більшості населених пунктів Люблінського воєводства влада підтвердила, що існувала загроза атаки з повітря. Польські правоохоронці отримали повідомлення від воєводського центру управління кризовими ситуаціями про те, що в Білгорайському повіті між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Біскупіце було чутно потужний вибух. Згодом між селами Тарнава-Колонія та Токари виявили на полі воронку приблизно за 2 км від будівель, а також розкидані елементи невпізнаного об’єкта.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що вночі у Польщу залетіла російська крилата ракета Х-101. За його словами, це є черговим переконливим свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальною необхідністю і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співтовариства.

Вас також можуть зацікавити новини: