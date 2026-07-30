Коли ціни впадуть: експертка назвала найкращі напрямки для відпочинку в оксамитовий сезон

У добірці – пішохідні маршрути уздовж узбережжя та ідеальні пляжні напрямки.

Вересень справедливо вважається одним із найкращих місяців для відпустки, особливо в країнах Південної Європи, де літо ще не поспішає закінчуватися.

Як пише The Independent, саме в цей час можна насолодитися теплим морем, комфортною погодою та водночас витратити на це менше грошей, ніж у розпал туристичного сезону.

Тревел-журналістка Мері Новакович зібрала добірку найкращих напрямків, які варто розглянути для вересневої відпустки.

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Італія

Ця країна, влітку традиційно забита туристами, у вересні поступово позбавляється натовпів, що одночасно призводить до зниження.

Тим часом, комфортна погода, вже не спекотна, але ще не холодна, створює ідеальні можливості для хайкінгу, наприклад, використовуючи пішохідні маршрути вздовж узбережжям Апулії. Можна розпочати подорож в Отранто, далі проходить через Гальяно-дель-Капо та завершується в Лечче. Дорогою туристи можуть купатися в морі та прогулюватися рибальськими селищами.

Також вересневий тур до Італії можна об'єднати з відвідуванням Словенії. Наприклад, стартувавши у Венеції, далі можна вирушити до словенського курорту Порторож на узбережжі Адріатики, заїхати до мальовничого озера Блед та прогулятися столицею Любляною.

Греція

Наприкінці вересня на багатьох грецьких островах, зокрема на Паксосі ще панує справжнє літо.

Туристи можуть насолоджуватися все тим же пляжним відпочинком та вечерями на терасах, але без спеки та натовпів.

Іспанія

Аналогічна ситуація спостерігається і на Майорці, що влітку не витримує напливу туристів, та ще й потерпає від спеки та лісових пожеж.

Водночаспід кінець вересня ціни на проживання, в тому числі в розкішних вілах, можуть знижуватися в два рази.

Франція

Якщо у травні, коли погода ще не така спекотна, Канни тріщать по швах через знаменитий кінофестиваль, то у вересні, після проходження піку літніх відпусток, це знамените місто на Лазурному узбережжі стає більш доступним та комфортним.

Зокрема, ціни на розміщення помітно знижуються, а погода та відсутність натовпів робить місцеву набережну комфортною для довгих прогулянок біля моря.

Маврикій

У вересні в цій острівній країні Східної Африки триває сухий сезон, а температура повітря сягає +28-29°C.

Це ще один ідеальний напрямок для пляжного відпочинку в оксамитовий сезон, що пропонує туристам можливості для прогулянок вздовж мальовничого узбережжя, купання в прозорих водах лагуни Гран-Бе та райського відпочинку в готелях за відносно прийнятними цінами.

Інші ідеї для подорожей

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше новий звіт OECD Tourism Trends and Policies 2026 визначив 20 країн, що стрімко набирають популярність серед туристів. Очолила рейтинг Саудівська Аравія, яка збільшила кількість іноземних туристів на 67% порівняно з 2019 роком.

Водночас популярний курорт Алгарве на півдні Португалії визнали найбюджетнішим варіантом для сімейного відпочинку в Європі влітку 2026 року.

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