Броншпак поновить на роботі звільнених машиністів метро

Харків. 18 лютого. УНІАН. У структурі роботи Харківського метрополітену буде зроблена перевірка та відновлення принципів законності.

Про це повідомив призначений замість Сергія МУСЄЄВА нинішній в.о. начальника підприємства Геннадій БРОНШПАК.

«Я маю намір провести ревізію роботи метрополітену за останній час, коли почали масово надходити скарги на дії керівництва. Зокрема, були звільнені понад 20 співробітників з порушенням Трудового кодексу. Найближчим часом я хотів би провести зустрічі з колективом, що відновити законність дій на підприємстві і повернути стосунки керівництва зі співробітниками в нормальне річище. Я обіцяю, що всі, хто був звільнений незаконно, будуть відновлені на посадах. Крім того, негайно будуть переглянуті і зарплати, у яких також були помічені махінації, - заявив Г.БРОНШПАК.

Як повідомлялося, нещодавно міністр транспорту і зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ підписав наказ про усунення з посади начальника Харківського метрополітену С. МУСЄЄВА на час роботи комісії з перевірки роботи підприємства. Виконувати обов’язки начальника призначений Г. БРОНШПАК.