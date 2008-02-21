Завтра у Харкові мінлива хмарність

Харків. 21 лютого. УНІАН. У п’ятницю в Харкові мінлива хмарність, вітер південно-західний 3-9 м/с, температура вдень від 0 до +3°.

Найближчіми днями в Україні синоптики прогнозують потепління, істотних опадів не очікується.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 22 лютого, лише у західних, а вранці та вдень і в північних областях місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в східних областях та в Карпатах до 6° морозу; вдень 3-8° тепла, на Одещині та в Криму місцями 10-12° тепла, в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла.

23 лютого в Україні хмарно з проясненнями, часом дощ; 24 лютого мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вночі та вранці у східних областях мокрий сніг.

Температура вночі 23 лютого 0-5° тепла, 24 лютого від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла, 23 лютого у південних областях та Криму 7-12° тепла.

25-26 лютого синоптики опадів не очікують. Температура вночі 0-5° тепла, у східній частині місцями 1-3° морозу; вдень 4-10° тепла, на Одещині 11-16°, 25 лютого у західних областях, 26 лютого у південній частині 9-13° тепла; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

27 лютого - 1 березня в Україні часом дощі, на півдні переважно без опадів. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°, на півдні та заході до 15° тепла.

У Києві завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

23 лютого у столиці хмарно, часом дощ; 24 лютого мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі 23 лютого 2-4° тепла, 24 лютого 0-2° тепла; вдень 4-6° тепла.

25 лютого у Києві без опадів, 26 лютого місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 8-10°.