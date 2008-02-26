БЮТ проти зміни форми власності метрополітену

Харків. 26 лютого. УНІАН. Фракція БЮТ у Харківській міськраді вимагає до закінчення перевірки ДП «Харківський метрополітен» не ухвалювати рішень щодо зміні його форми власності.

Про це 25 лютого на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи» заявив журналістам керівник фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН, передає SQ.

За словами депутата, питання про дозвіл на передачу підприємства в комунальну власність міста винесене на заплановану на 27 лютого сесію міськради.

Він вважає, що спочатку необхідно розібратися в доцільності такого рішення та оцінити фінансові можливості міського бюджету стосовно утримання метрополітену. Як повідомив С.СЬОМОЧКІН, перевірка харківського метрополітену представниками КРУ Міністерства транспорту і зв`язку України продовжена до 29 лютого. Попередні результати цієї перевірки вже передані в Генеральну прокуратуру України та МВС.

Як повідомив С.СЬОМОЧКІН, за ініціативою народних депутатів від Партії регіонів, зараз в АТ «Концерн АВЕК і Ко» проходить 4 перевірки Генеральної прокуратури.

ДОВІДКА. Як повідомив 21 січня С.СЬОМОЧКІН, фракція БЮТ у Верховній раді за підтримки голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА зажадала провести комплексну перевірку ДП «Харьківський метрополітен». За словами С.СЬОМОЧКІНА, Міністерство транспорту і зв`язку України, СБУ та КРУ повинні, зокрема, перевірити технічний стан метрополітену та використання ним бюджетних коштів. С.СЬОМОЧКІН заявив, що в нього є документи, які підтверджують технічну небезпеку Харківського метрополітену, а також скорочення штату його охоронної служби. Крім того, за словами С.СЬОМОЧКІНА, велика кількість землі, будівель і споруд, які належать метрополітену, «продається владою Харкова».

14 лютого начальник метрополітену Сергій МУСЄЄВ був усунутий з посади на час роботи на підприємстві комісії Міністерства транспорту і зв`язку України. В.о. начальника метрополітену був призначений Г.БРОНШПАК, голова наглядової ради концерну «АВЭК і Ко».

Київський райсуд Харкова 18 лютого ухвалив визначення заборонити перешкоджати С.МУСЄЄВУ виконувати службові обов`язки начальника метрополітену. 20 лютого Ленінський райсуд Харкова припинив дію визначення Київського райсуду. За інформацією прокуратури Харківської області, ухвала Київського райсуду про заборону Г.БРОНШПАКУ виконувати обов`язки начальника метрополітену, а також перешкоджати С.МУСЄЄВУ виконувати ці обов’язки, залишається в силі.