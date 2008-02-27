Кімнати в гуртожитках можна буде приватизувати?

Харків. 27 лютого. УНІАН. Комітет Верховної ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити приватизацію кімнат у гуртожитках після 5 років проживання в них.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні апарату Верховної Ради України.

Як зазначається в повідомленні, комітет на своєму засіданні обговорив чотири законопроекти, що стосуються забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків.

Законопроект №2009 «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», який пропонується прийняти за основу, був внесений у ВР народними депутатами Володимиром РИБАКОМ (Партія регіонів), Валерієм БАРАНОВИМ (Блок Литвина) і Євгеном ВОЛИНЦЕМ (КПУ) 6 лютого.

Документом передбачається комплексне правове врегулювання забезпечення реалізації права на житло громадян, які понад 5 років проживають на законних підставах у робочих і малосімейних гуртожитках, не мають власного житла і не можуть купити або побудувати житло.

Зокрема, законопроектом передбачається здійснити передачу гуртожитків, що належать підприємствам, створеним під час приватизації і корпоратизації колишніх державних підприємств, у власність відповідних територіальних громад, надати мешканцям гуртожитків право на приватизацію кімнат у гуртожитках, в яких вони проживають, встановити заборону на виселення з гуртожитків без надання прийнятного для постійного проживання житла, виділення коштів на проведення капітального ремонту і реконструкцію гуртожитків.

При цьому положення законопроекту не розповсюджуватиметься на гуртожитки, призначені для тимчасового проживання у зв`язку з навчанням або роботою за контрактом.

Члени комітету вважають, що для правового врегулювання комплексу питань забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків за основу доцільно прийняти даний законопроект, а під час підготовки до другого читання врахувати відповідні положення законопроектів №1199, №1240, №1385.

Законопроектом №1199 «Про приватизацію державного житлового фонду (про приватизацію кімнат у гуртожитках)», внесеним у ВР депутатами Михайлом СИРОТОЮ і Миколою ДЕРКАЧЕМ (Блок Литвина), пропонується дозволити приватизацію тільки кімнат у гуртожитках, призначених для проживання сімей і самотніх громадян, їх мешканцями.

Законопроектом №1240 «Про приватизацію державного житлового фонду (про приватизацію житлової площі в гуртожитках)», поданим у ВР депутатами Анатолієм МАТВІЄНКОМ і Олександром БОНДАРЕМ (НУ-НС), пропонується дозволити приватизацію тільки житлової площі в гуртожитках їх мешканцями.

Водночас, законопроект №1385 «Про введення мораторію на відчуження гуртожитків», поданий депутатами М.СИРОТОЮ і М.ДЕРКАЧЕМ (Блок Литвина), передбачає мораторій до 1 січня 2009 року на відчуження (окрім передачі у власність відповідним місцевим радам) гуртожитків, що знаходяться в повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності.