Преса візьметься за Сєверодонецьк

Харків. 28 лютого. УНІАН. На другий Всеукраїнський з’їзд депутатів рад усіх рівнів, що відкриється 1 березня у Сєверодонецьку Луганської області, акредитувалися 234 представники засобів масової інформації.

Як повідомила УНІАН прес-секретар оргкомітету з’їзду Олена РУБЦОВА, “лише в Києві на з’їзд у Сєверодонецьку акредитувалося 124 журналісти, серед них – кореспонденти з Росії та Білорусі. Ще 110 журналістів подали заявки на акредитацію від різних регіонів України”.

Також повідомляється, що “для представників преси замовлений чартерний авіарейс із Києва”. “Жодному журналістові не відмолено в акредитації”, - повідомила О.РУБЦОВА і додала, що “на пресу в Сєверодонецьку чекають приємні сюрпризи”.

За даними прес-центру, на з’їзді будуть представлені делегати з усіх областей, Криму, Севастополя та Києва. “Набагато більшим виявилося представництво західних областей, ніж сподівалися організатори з’їзду. Оргкомітет вирішив збільшити квоту для делегатів від західноукраїнських місцевих рад, які поділяють ідеї з’їзду й готові взяти участь в обговоренні питань порядку денного”, - йдеться також в повідомленні прес-центру.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Льодовому палаці Сєверодонецька відбудеться ІІ Всеукраїнський з`їзд депутатів рад усіх рівнів.

За інформацією організаторів, на форумі пропонується обговорити п`ять тем: про порушення прав місцевого й регіонального самоврядування; про системні порушення прав російськомовних громадян України; про фальсифікації та перегляд історичного минулого України; про позаблоковий статус, проголошений при створенні незалежної держави Україна, й про ставлення до НАТО.

Перший з`їзд депутатів і державних службовців різних рівнів східних, південних і деяких інших областей України у місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся 28 листопада 2004 року. На тих зборах у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України звучали заклики до порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.