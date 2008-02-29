Облрада закликає Ющенка, Яценюка і Тимошенко відкликати «листа до НАТО»

Харків. 29 лютого. УНІАН. Харківська обласна рада закликає керівників країни відкликати підписаного ними листа про приєднання України до Плану дій стосовно членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії 28 лютого за ініціативою Партії регіонів депутати виступили з критикою у зв’язку з підписанням такого документу і ухвалили звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної ради України.

У заяві говориться, зокрема, що підписання листа відбулося «без урахування волі громадян України, що суперечить нормам права та засадам, на яких будується демократична держава».

«Рішення такого порядку, - йдеться у зверненні, - не можуть прийматися одноосібно, навіть найвищими посадовцями. Ні в парламенті, ні в уряді ці питання не обговорювалися. Такі нерозважливі дії несуть загрозу суверенітету держави, провокують розкол у нашому суспільстві, унеможливлюють партнерські відносини України з Північноатлантичним альянсом». Харківська обласна рада закликає Президента України, Прем’єр-міністра України та Голову Верховної ради України відкликати підписаного ними листа про приєднання України до Плану дій стосовно членства у НАТО».

Харківська облрада вважає, що «лише народ, шляхом всеукраїнського референдуму, може визначити питання про приєднання держави до того чи іншого військового блоку».