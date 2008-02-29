Добкін: з нами зводять рахунки

Харків. 29 лютого. УНІАН. Сьогодні під час проведення Першого земельного аукціону до приміщення Харківського міськвиконкому зайшли судові виконавці та співробітники МВС, які не пред`явили документи і відмовилися назвати себе.

Як повідомляє сайт міської ради, мер Михайло Добкін розцінив ці дії як силове захоплення будівлі, у зв`язку з чим зробив заяву для ЗМІ:

«Среди тех земельных участков, которые выставлены на открытые и свободные торги, где впервые в Украине публично в прямом эфире проводят земельные торги, одним из лотов, выставлен земельный участок, который ранее принадлежал аффилированной к губернатору Харьковской области Арсену Авакову коммерческой структуре. Сегодня этот земельный участок выставляется для того, чтобы на него могли приобрести право те компании, которые дадут самую выгодную цену.

У меня складывается впечатление, что все это спектакль с судебными исполнителями, с людьми, которые находятся в форме милиции и отказываются представляться городскому голове, председателю областного совета, народному депутату, нарушая Закон «О милиции», проникнув сюда незаконным образом. И все это организовано, в том числе и прокуратурой г. Харькова, выполняющей определенный политический заказ, губернатором Харьковской области Арсеном Аваковым. Потому что именно ему невыгодно, чтобы харьковчане увидели, за какую стоимость можно продать этот земельный участок на открытых публичных торгах, который он раньше получал без единой копейки денег.

Я обращаюсь ко всем харьковчанам: я стоял и буду стоять на защите законных прав интересов территориальной громады Харькова. Ни губернатор своими противоправными действиями, ни сотрудники милиции, которые сегодня здесь выполняют заказ… Я буду обращаться в Генеральную прокуратуру Украины. Я сегодня обращался к заместителю прокурора Харьковской области. Все, что сегодня здесь происходит, - это попытка сведения счетов с городской властью за ее принципиальную позицию губернатора Авакова и его сподручников».