Нападник був напідпитку.

На Фастівщині п'яний чоловік кинувся з вилами на поліцейських.

Про це повідомляють у поліції Києва.

11 жовтня в поліцію повідомили про крадіжку інструментів. Патрульні Калинівського відділу поліції знайшли на місці 63-річного чоловіка та його 28-річного сина. Обоє були напідпитку.

Побачивши поліцейських, вони почали висловлюватися нецензурною лайкою, хапатися за формений одяг та кидатися у бійку. Після цього молодший чоловік схопив вила та кинувся на патрульних.

Читайте такожУ Києві дитина випала з балкона 21-го поверхуНа зауваження поліцейських він не реагував, тому вони здійснили попереджувальний постріл вгору.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри зловмисникам.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині між сусідами виникла бійка, в ході якої вони схопили вила та лопату.

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Автор: Людмила Жерновська