На Фастівщині п'яний чоловік кинувся з вилами на поліцейських.
Про це повідомляють у поліції Києва.
11 жовтня в поліцію повідомили про крадіжку інструментів. Патрульні Калинівського відділу поліції знайшли на місці 63-річного чоловіка та його 28-річного сина. Обоє були напідпитку.
Побачивши поліцейських, вони почали висловлюватися нецензурною лайкою, хапатися за формений одяг та кидатися у бійку. Після цього молодший чоловік схопив вила та кинувся на патрульних.
Читайте такожУ Києві дитина випала з балкона 21-го поверхуНа зауваження поліцейських він не реагував, тому вони здійснили попереджувальний постріл вгору.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення підозри зловмисникам.
Раніше повідомлялося, що на Житомирщині між сусідами виникла бійка, в ході якої вони схопили вила та лопату.