Пенсіонер отримав множинні рубані та рвані рани голови.

На Житомирщині жінка серйозно поранила сусіда. Бійка, у який чоловік взявся за вила, а його опонентка за лопату, почалася після суперечки через незначне зауваження. Інцидент стався у Черняхівському районі Житомирської області.

Про це повідомило видання "Житомирські новини".

26 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік отримав тілесні ушкодження. Мешканець села Андріївка Черняхівської громади потрапив до реанімації з серйозними травмами. Правоохоронці почали з'ясовувати обставини інциденту та вже затримали 59-річну жінку, яка підозрюється до травмування чоловіка.

У поліції встановили, що приблизно о 13:00 мешканці села Андріївка розпивали алкоголь. 59-річна жінка та її товариш випивали у неї вдома, потім вони вийшли на вулиці. У той момент до компанії підійшов сусід, який має погані стосунки з жінкою.

Між чоловіком та його нетверезою сусідкою виникла сварка. Суперечка почалася з незначного зауваження. Сусіди часто сварилися, а у цей раз між ними виникла бійка.

Читайте такожЗірвався вниз, поправляючи градусник на балконі: подробиці страшної трагедії у ЗапоріжжіЧоловік взявся за вила, а жінка схопила лопату. 68-річний пенсіонер отримав множинні рубані та рвані рани голови. Він потрапив до реанімації. Жінка, яка ледь не вбила сусіда лопатою, не хотіла спілкуватися з поліцією.

Коли правоохоронці приїхали на місце інциденту, мешканка села закрилася у власному будинку. Проте поліція все ж провела обшуки та вилучила одяг зі слідами крові та лопату. Учасники п'яної бійки не одразу змогли описати ситуацію, бо вони не могли пригадати точну послідовність подій.

"Слідчі кваліфікували подію за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрювану затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - повідомило видання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Львівщині жінка жорстоко вбила сусідів. Вона розправилася з 8-річною дитиною, її мамою та старенькою пенсіонеркою.

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Автор: Поліна Кузенко