У Миколаївському районі чоловік заколов вилами власного брата.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля сталась сварка, у ході якої чоловік вдарив вилами свого 39-річного брата. До відділення поліції про це повідомила його мати.
Від отриманих ушкоджень той помер до приїзду швидкої медичної допомоги.
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За погодженням з окружною прокуратурою його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Раніше у Києві затримали 16-річного підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства. Хлопець завдав своїм батькам та 8-річному братові численні ножові поранення.
Також під Києвом чоловік ледь не вбив знайомого, з яким "застукав" у ліжку власну дружину.