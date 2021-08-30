Його родич помер на місці.

У Миколаївському районі чоловік заколов вилами власного брата.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля сталась сварка, у ході якої чоловік вдарив вилами свого 39-річного брата. До відділення поліції про це повідомила його мати.

Від отриманих ушкоджень той помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

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За погодженням з окружною прокуратурою його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Раніше у Києві затримали 16-річного підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства. Хлопець завдав своїм батькам та 8-річному братові численні ножові поранення.

Також під Києвом чоловік ледь не вбив знайомого, з яким "застукав" у ліжку власну дружину.

Автор: Людмила Жерновська