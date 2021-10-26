Дитину госпіталізували.

У Київській області маленький хлопчик вдарив 2-річну сестричку сокирою по руці.

Про це повідомляють у Поліції Київської області.

Близько 16:00 медики повідомили в Білоцерківське районне управління поліції, що в селі Оріховець 2-річній дитині ампутували палець на руці.

Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грався на подвір'ї зі своєю сестричкою. Діти опинилися у дровітні.

Читайте такожНа Київщині чоловік кинувся з вилами на поліцейських - вони відкрили вогонь (фото)За попередніми даними, хлопчик взяв до рук сокиру та відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки. Дитину госпіталізували до лікарні Білої Церкви.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини цієї події.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області 5-річна дитина померла від невстановленого респіраторного захворювання.

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Автор: Людмила Жерновська