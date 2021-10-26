Дитина померла від респіраторного захворювання, назву якого поки ще не встановили.

В Одеській області через раптову смерть 5-річної дитини призупинили роботу дитсадка.

Як передає кореспондент УНІАН, це сказано в протоколі місцевої комісії з ТЕБ і НС, засідання якої відбулося 25 жовтня.

Надзвичайна подія трапилася в родині, яка проживає в селі Долинське Ренійської громади. Дитина відвідувала ясла-садок "Ромашка" Ренійської міської ради.

Згідно з рішенням комісії, у зв'язку зі смертю 5-річної дівчинки від невстановленого поки що респіраторного захворювання, вищеназвана установа підлягає закриттю до особливого розпорядження. Адміністрації доручено організувати дистанційну роботу дитсадка.

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Як повідомив місцевий сайт "Рені-Одеса", дівчинка – з благополучної сім'ї. У п'ятницю, 22 жовтня, дитина зовні була здорова, а симптоми хвороби проявилися в минулі вихідні. Однак все сталося так швидко, що батьки не встигли звернутися за медичною допомогою. За попередніми даними, дитина померла від пневмонії.

У сім'ї є ще двоє дітей: старші брати дівчинки навчаються у 10 і 11-му класах.

Раніше в Одесі трапився серйозний інцидент в Преображенському парку – 5-річна дівчинка каталася на дитячій гірці й залишилася без частини пальця. Після інциденту правоохоронці розпочали перевірку.

Автор: Лариса Козова