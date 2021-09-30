Після жорстокої розправи невідомий, намагаючись приховати сліди злочину, підпалив квартиру.

В Оренбурзькій області (Росія) невідомий зарубав сокирою трьох студенток медичного коледжу.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

Тіла двох дівчат виявили на орендованій квартирі в місті Гаї, ще однієї - у дворі будинку. Всім жертвам було від 19 до 20 років. Після жорстокої розправи невідомий, намагаючись приховати сліди злочину, підпалив квартиру. Його зараз розшукують правоохоронці.

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Нагадаємо, в Росії затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві знайомого під час окультного ритуалу.

За версією слідства, житель Астрахані вирішив виконати окультний ритуал, щоб помиритися з дружиною. Для цього йому потрібно було закопати їхні особисті речі в безлюдному місці за межею міста.

Увечері 26 квітня чоловік покликав з собою знайомого, і вони разом пішли в лісосмугу. Під час викопування ями він негативно висловився щодо обряду і дружини чоловіка, вони посварилися, а потім побилися.

В ході бійки підозрюваний не менше чотирьох разів ударив астраханця сокирою в область голови і шиї, а потім накрив тіло гілками і зник з місця злочину. Незабаром його затримали.

Автор: Денис Прядко