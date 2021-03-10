Величезний затор тягнеться від Житомирського шосе до центру міста, через проспект Перемоги.

Станом на 9 ранку 10 березня ситуація з дорожнім рухом у Києві ускладнена. Сильні затори виникли на мостах через Дніпро та в Подільському районі.

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За даними сервісу Google Maps, на мосту Метро, мосту Патона і Дарницькому мосту затори паралізували проїзд у напрямку правого берега. Менш напружена ситуація - на Північному і Південному мостах.

У Подільському районі сильні затори утворилися на проспекті Правди, вулиці Вишгородській та Автозаводській.

Перевантажені дороги вздовж Дніпра - на вулиці Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе. На Набережному шосе ситуацію ускладнює ДТП.

Великі проблеми з рухом виникли на проспекті Степана Бандери, вулицях Олени Теліги та Олександра Довженка і Вадима Гетьмана.

Величезний затор тягнеться від Житомирського шосе до центру міста, через проспект Перемоги.

Затори в центрі Києва виникли на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Володимирській, в районі Бессарабського ринку та на вулиці Басейній. Ускладнено проїзд на вулиці Великій Житомирській.

На Лівому березі Києва Затори виникли на бульварі Перова і на Броварському проспекті, а також на проспекті Соборності.

Як не потрапити в пробку в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода . Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді чимало пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді чимало пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вийде - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вийде - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед . Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу. Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Дмитро Захаров