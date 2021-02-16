Чоловік вирішив переночувати у колодязі теплотраси.

У Києві комунальники заварили люк, у якому спав бездомний чоловік.

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У поліцію Києва повідомили, що у Дніпровському районі чоловік опинився в пастці.

Він вирішив переночувати у колодязі теплотраси.

Коли чоловік спав, ймовірно, комунальники заварили люк. Він викликав підмогу і його витягли з пастки.

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Автор: УНІАН