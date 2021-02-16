Чоловіка витягли з пастки / фото УНІАН
У Києві комунальники заварили люк, у якому спав бездомний чоловік.
Читайте такожБільше штрафів: у Києві з понеділка запрацює дорожня камера з новою функцієюПро це пишуть Вартові Еспресо.
У поліцію Києва повідомили, що у Дніпровському районі чоловік опинився в пастці.
Він вирішив переночувати у колодязі теплотраси.
Коли чоловік спав, ймовірно, комунальники заварили люк. Він викликав підмогу і його витягли з пастки.
Вам може бути цікаво
- У Києві чоловіка прикували наручниками на СТО через подряпину на автомобілі
- У київському парку знайшли труп дівчини (фото 18+)
- "Карантин, казали вони": у мережі показали величезну чергу з пасажирів на "Вокзальній" у Києві (відео)
- На Полтавщині копи зловили за ногу чоловіка, який стрибнув з сьомого поверху (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram