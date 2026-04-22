Вийшов тизер 3 сезону серіалу 'Таємниця бункера' з Ребеккою Фергюсон

Новий сезон хітового серіалу стартує 3 липня 2026 року на Apple TV.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав перший тизер третього сезону науково-фантастичного серіалу "Таємниця бункера" (Silo).

Події серіалу, заснованого на трилогії американського письменника Г'ю Гоуї, відбуваються у постапокаліптичному антиутопічному майбутньому, в якому 10 тисяч людей живуть під землею у гігантському багатоповерховому бункері на величезній глибині. Ця спільнота живе за суворими правилама, нібито покликаними їх захистити. Втім, згодом кілька мешканців починають сумніватися в тому, що їм розповідають.

Головну роль у проєкті виконує Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", франшизи "Дюна", "Місія нездійснена").

Також у шоу задіяні Рашида Джонс (серіали "Парки та зони відпочинку", "Офіс"), Девід Оєлово ("Останній король Шотландії", "Джек Річер", "Парадокс Кловерфілда"), репер Common ("Королі вулиць", "Термінатор: Спасіння прийде", "Ілюзія обману", "Джон Уік 2"), Тім Роббінс ("Найкращий стрілець", "Втеча з Шоушенка", "Таємнича ріка") та інші.

Третій сезон серіалу стартує 3 липня 2026 року на Apple TV. Він налічуватиме десять епізодів, які будуть виходити по одному раз на тиждень.

Нагадаємо, перший сезон серіалу "Таємниця бункера" вийшов влітку 2023 року, а другий – взимку 2024-2025 років.

Наразі загальга оцінка серіалу за підсумками 2 сезонів на IMDb становить 8,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 90% схвалення від критиків і 68% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 77 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,1 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

