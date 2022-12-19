Практично кожна відома українська особистість має у своїй біографії якийсь гучний скандал. Згадуємо, що цікавого було в році, що минає.

2022 рік був наповнений різними подіями. Попри війну, яку Росія розв'язала 24 лютого, українці змогли взяти участь в Євробаченні і перемогти, провести свій Нацвідбір на Євробачення-2023. Розповідаємо, якими ще подіями запам'ятається рік, що минає.

Онук Софії Ротару намагався втекти з України на човні

Після того, як на території нашої країни ввели воєнний стан і оголосили мобілізацію, чоловікам, придатним до служби, заборонили залишати країну. Але онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко намагався перехитрити систему - 7 березня його затримали прикордонники за спробу втечі до Молдови на човні. Був Анатолій не один - разом з ним втекти намагалися ще 8 чоловіків.

Зараз відомо, що він знаходиться в Європі. Як саме йому вдалося туди потрапити - загадка. Також музикант не розкриває своє точне місце перебування.

Варто відзначити, що біг Анатолій не один, а разом зі своїм батьком Русланом.

Ксенія Мішина і "Дизель шоу"

Все почалося з того, що Микола Федосенков, який раніше співпрацював з "Дизель Студіо", заявив про те, що компанія не виплатила йому заробітну плату. Це тут же розлетілося в ЗМІ і стало предметом активного обговорення. На це відреагувала екс-холостячка і актриса Ксенія Мішина: "Такі вчинки "Дизель Студіо" напевно через літеру "z" в логотипі?"

Після цього продюсер Олексій Бланар не стримав своїх емоцій і написав: "Знав, що Мішина - бл*дунка, але в якості політичної хвойди бачу її вперше. Зростає".

Звичайно, це ще більше обурило громадськість. Потім Бланар видалив свій скандальний пост і вибачився перед Ксенією.

ЛГБТ-скандал Ірини Федишин

У Турині в травні цього року пройшов фінал Євробачення. Після цього розгорівся скандал з тим, що Україна поставила Польщі 0 балів. Через це на суддів від нашої країни накинулися з критикою, адже Польща - країна, яка дуже допомагає Україні під час війни.

Хейт на свою адресу отримала Ірина Федишин, яка увійшла до складу журі. Але про нульовий бал Польщі швидко забули після її інтерв'ю, де та сказала:

"ЛГБТ-спільнота для мене - це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя і вони самі його руйнують".

За це її засудили, сказавши, що людина з подібними поглядами не може бути суддею міжнародного конкурсу.

Ось як Федишин виправдалася:

Мовний скандал з Олею Поляковою та Машею Єфросиніною

Ще до повномасштабного вторгнення артистки запустили свій YouTube-проет "Взрослые девочки". Там у форматі подкасту та інтерактиву обговорювали злободенні теми.

Після 24 лютого вони довгий час нічого не випускали, але потім вирішили повернутися до шанувальників, щоб поговорити про наболіле.

Зірки заявили, що не будуть перекладати своє шоу українською мовою, тому що російською їм легше висловлювати свої емоції. Українців це обурило. Хейтили Єфросиніну і Полякову навіть колеги - радили їм закрити свій проект, раз не можуть говорити державною мовою.

В результаті Оля і Маша зараз випускають "Взрослые девочки" українською.

Злату Огнєвіч звинуватили в плагіаті

У грудні артистка випустила ліричну композицію "Як мені бути", в якій слухачі помітили мотиви хіта "Lovely" Біллі Айліш.

Сама артистка заявила, що нічого не плагіатила. Але зазначила, що дійсно слухала багато зарубіжних композицій, якими надихалася при написанні музики.

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