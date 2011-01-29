На Львівщині голова правління кредитної спілки привласнив понад 2 млн грн

Львів. 29 січня. УНІАН. У Львівській області викрито голову правління кредитної спілки, заступника голови правління згаданої спілки та кредитного інспектора цієї ж спілки, які привласнили понад 2 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДГЗ МВС України, вони впродовж 2008-2009 років оформили низку фіктивних кредитних договорів, у результаті чого незаконно заволоділи коштами вкладників вказаної спілки на 2,2 млн грн. Підозрюваних затримано.

Слідчі органи внутрішніх справ порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й службове підроблення) КК України.