На новому терміналі «Львів» завершено монтаж скляних фасадів

2 лютого. Львів. УНІАН. На новому терміналі Міжнародного аеропорту «Львів» завершено монтаж скляних фасадних систем. Про це повідомив генеральний директор Державного підприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у Львові» Володимир ШАДРІН.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дирекції з будівництва об’єктів до Євро-2012 у Львові.

Загалом на фасаді нового терміналу було встановлено 9600 кв. м. скляних панелей. Вони розташовані на всіх сторонах основної споруди та на двох сторонах галереї нового терміналу. Використання скляних фасадних систем дозволить забезпечити максимальне проникнення денного світла всередину споруди.

Окрім того, на новому терміналі тривають роботи з влаштування керамогранітного та алюмінієвого фасадів. Також продовжуються внутрішні оздоблювальні роботи у основній частині споруди та прокладання інженерних систем водопостачання, водовідведення, вентиляції, електричних та слабострумних мереж. Найближчим часом буде завершене встановлення даху над усією спорудою терміналу.

Нагадаємо, із квітня 2010 року стадіон та аеропорт до Євро-2012 у Львові будує фірма «Альтком-Київбуд». Попереднього генпідрядника, маріупольський «Азовінтекс», було усунуто, бо не дотримувався графіка будівництва.

Згідно із графіками підготовки Львова до Євро-2012 стадіон мають здати в експлуатацію в серпні 2011 року, аеропорт – в жовтні 2011 року.