Прокуратура перевіряє законність рішення Львівської облради по Бандері





Львів. 3 лютого. УНІАН – Прокуратура Львівської області розпочала перевірки щодо законності рішень Львівської обласної ради «Про дотримання на території Львівської області законодавства щодо державного статусу української мови» та «Про Героя України Степана Бандери». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

27 січня 2011 року в.о. прокурора області Андрій ПАЛЮХ направив голові Львівської обласної ради Олегу ПАНЬКЕВИЧУ листа з проханням надати для ознайомлення матеріали, що стали підставою для прийняття вищезазначених рішень, та копії відповідних документів. Львівська обласна рада надіслала в.о. прокурора області лист в якому повідомила передумови прийняття цих рішень. Підставою для прийняття рішення Львівської обласної ради від 13.01.2011 р. № 47 «Про Героя України Степана Бандеру» стала офіційно оприлюднена позиція Президента України Віктора Януковича щодо скасування Указу Президента України Віктора Ющенка від 20 січня 2010 року № 46/2010 «Про присвоєння С. Бандері звання Герой України».

Депутати Львівської облради рішення по Бандері прийняли 13 січня 2011 року біля пам’ятника Степану Бандері.

Львівська облрада зазначає, що підставою для прийняття рішення від 5 січня 2011 р. № 40 "Про дотримання на території Львівської області законодавства щодо державного статусу української мови" стало звернення депутата Львівської обласної ради С. ШЕРЕМЕТИ стосовно фактів систематичних порушень конституційних вимог щодо державного статусу української мови під час проведення офіційних заходів за участі представників Кабінету Міністрів України на території Львівської області.

Додамо, що перевірки у Львівській обласній раді за даними рішення прокуратура проводить на звернення народного депутати від фракції Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА та депутатів Львівської обласної ради від Партії регіонів Ігоря ГРИЩУКА, Олега БАРАНА та Михайла КОЗЯРА.