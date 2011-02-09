Реконструкція Привокзальної площі триватиме до 2022 року

Львів. 9 лютого. УНІАН. Привокзальну площу у Львові обіцяють відремонтувати до 2022 року. Концепцією реконструкції передбачено три етапи реалізації. Перший етап до 2012 року, ІІ – до 2014 та ІІІ – до 2022 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, першим етапом планується впорядкування території Привокзальної площі та території між вул. Чернівецькою та вул. Городоцькою. Зокрема, заплановано облаштування території скверу на Привокзальній площі, озеленення площі, влаштування світлової реклами та декоративної підсвітки архітектурних об’єктів, облаштування зупинок громадського транспорту. Також заплановано реконструювати диспетчерський пункт трамвайних маршрутів, будівництво автостанції на вул. Городоцькій, влаштування автостоянки на площі, впорядкування МАФів та опорядження фасадів.

«Ми пропонуємо забрати існуючу автостанцію на вул. Городоцьку, де є можливість облаштувати підвіси, одночасно для відправлення 20 автобусів. Це дозволить впорядкувати транспортні і пішохідні потоки перед вокзалом. Сьогодні близько півтисячі автобусів відправляються зі цієї автостанції щоденно», – зазначив начальник управління архітектури Юрій Криворучко.

На найближчому засіданні виконавчий комітет розглядатиме питання про затвердження схеми організації руху та схеми впорядкування території у межах привокзальної площі.

Наступними етапами заплановано розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), детального плану території (ДПТ) та проектів формування багатофункціонального вузла зовнішнього транспорту «Вокзал «Львів» Львівської залізниці до 2014 року. А в перспективі – будівництво залізничних віток загальнодержавного та приміського сполучення європейського зразка; терміналів міжнародного та приміського сполучення; терміналу автобусного сполучення; будівництво багатоповерхових надземних, підземних і надземно-підземних паркінгів, підземної урбаністики та реструктуризація території (за рахунок виносу промислових підприємств), регенерація забудови на прилеглих територіях.