Підприємець ухилився від сплати ПДВ на 3 млн грн

Львів. 15 лютого. УНІАН. Податківці викрили директора одного з підприємств Львова, який протягом 2008-2009 років сформував валові витрати та податковий кредит за фінансово-господарськими операціями з київським підприємством.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Відповідно до договорів купівлі-продажу львівське підприємство купляло у київського специфічний товар, на який в останнього, як вдалось з’ясувати, не було жодних дозвільних документів ветеринарно-санітарного контролю. Крім цього, податкова вияснила, що основним постачальником київського підприємства є фірма-одноденка, у якої відсутні трудові ресурси та транспортні засоби, що підтверджує неможливість проведення фінансово-господарських операцій з львівським підприємством.

Внаслідок такої злочинної схеми, директор львівського підприємства ухилився від сплати податків на 3 млн грн.

Відносно зловмисника порушено кримінальну справу. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.