Банки видавали кредити за фіктивними довідками

Львів. 17 лютого. УНІАН. Мешканець Дрогобича Львівської області обшахраював банки на 200 тис. 634 грн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

Щоб отримати в банку кредити, чоловік неодноразово підробляв довідки про доходи. Позику йому надавали банківські установи, як в гривнях так і доларах. У жовтні 2010 року злочинець завдав збитків банку на $30 тис. Крім цього, чоловік неодноразово позичав гроші у громадян, зловживаючи їх довірою.

На даний час матеріали скеровані до Головного управління МВС України у Львівській області, яке проводить перевірку за вищевказаними фактами.