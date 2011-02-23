Населення Львівщини зменшилося майже на 5 тис. осіб

Львів. 23 лютого. УНІАН. Минулого року населення Львівщини зменшилось на 4,9 тис. осіб і на 1 січня 2011 року його кількість становила 2544,7 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Львівській області, зменшення населення відбулося як за рахунок природного – 4 тис. осіб, так і за рахунок міграційного скорочення – 0,9 тис. осіб (у 2009р. природне скорочення становило 2,8 тис. осіб, міграційне – 0,5 тис. осіб).

Природний приріст населення зафіксовано лише у м.Новий Розділ (25 осіб), м.Моршин (2 особи), Яворівському (403 особи) та Турківському (60 осіб) районах.

Торік в області народилась 28 651 дитина, що на 1428 осіб менше порівняно з попереднім роком. Найвищий рівень народжуваності у Турківському районі (157 осіб на 10000 наявного населення), найнижчий – у м.Дрогобич ( 94 особи на 10000 наявного населення).

Кількість померлих в області зменшується. Порівняно із 2009р. показник знизився на 0,6% і становив 32,6 тис. осіб. На 100 випадків смертей припадає 88 новонароджених. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському районі, найнижчий – у м.Новий Розділ (відповідно 205 та 88 померлих на 10000 наявного населення). За причинами смерті перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті та захворюваності.

Загальна інтенсивність міграції населення області порівняно із 2009 роком збільшилась на 8,4%. У 2010 році відносно попереднього року кількість прибулих в область та вибулих збільшилась на 272 та 605 особи.

Упродовж 2010р. шлюбів та розлучень зареєстровано відносно 2009р. менше відповідно на 821 та 881 одиницю.