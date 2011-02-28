У Львові 60% ліфтів може зупинитись

Львів. 28 лютого. УНІАН. У Львові після заборони експлуатації 21 пересувного пристрою у Галицькому районі міста, подібна доля може спіткати ліфти практично в усіх районах Львова. Зупинки ліфтів у львівських будинках можуть стати масовими.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТзОВ «Ліфт-Еко».

За словами директора «Ліфт-Еко» Василя Сеника, більшість ліфтів використовують понад термін їх експлуатації: «Держгірпромнагляд забороняє користуватися ліфтами, які не пройшли експертного огляду після 25 років використання. Враховуючи, що 60% ліфтів відпрацювали чверть століття, вони мають пройти експертне обстеження».

«Щоб уникнути зупинок, ліфти мають пройти обстеження і отримати дозвіл від Західного експертного технічного центру. В інакшому випадку, ліфти заборонено використовувати, оскільки вони можуть загрожувати життя та здоров’ю мешканців. Втім, незважаючи на важливість проблеми, коштів на експертні дослідження міськрада виділяє недостатньо. Якщо мерія терміново не почне домовлятись про дослідження, в найближчі місяці ліфти зупиняться. І надалі, з кожним роком ситуація буде тільки ускладнюватися. Років через 10 понад 80% ліфтів відпрацюють встановлений термін експлуатації і можуть загрожувати життю та здоров’ю львів’ян» - зазначає В.Сеник.

Нагадаємо, після перевірки підприємств житлово-комунального господарства Галицького району Львова було заборонено експлуатацію 21 ліфта. Територіальне управління Держгірпромнагляду по Львівській області зупинило вісім ліфтів зупинені в житлових будинках КП «Айсберг», шість - у КП «Княже місто», по два – у КП «Старий Львів» та КП «Центральне», три ліфти зупинені у КП «Снопівське».

Компанія «Ліфт-Еко» обслуговує 1600 ліфтів (з них 1246 – комунальної власності) у Залізничному, Франківському, Личаківському та Сихівському районах. Загалом у Львові нараховується 2500 ліфтів (зокрема, 2015 - комунальних).