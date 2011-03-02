З Львівщини за два місяці експортували товарів на 1,2 млрд. грн.

Львів. 2 березня. УНІАН. У січні-лютому цього року зовнішньоекономічну діяльність у Львівській області здійснювали 1 222 суб’єкти господарювання, які акредитовані в зоні діяльності Львівської митниці. Вони імпортували товарів на понад 2,5 млрд грн, експортували – майже на 1,2 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у Львівській митниці, порівняно з січнем - лютим 2010 року імпорт зріс на 42,5%, а експорт – на 35,6%.

Водночас митниця перерахувала до держбюджету 247,5 млн. грн. Надходження митних платежів збільшилися, порівняно з лютим 2010 року, на 70,3 млн грн (на 39,7%), порівняно з січнем 2011 року – на 1 млн грн (на 0,4%).

Щодо боротьби з контрабандою, то з початку року порушено три кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201 ККУ, вартість предметів за якими становить майже 5 млн грн (тоді як минулого року за цей же період було порушено одну справу на 847 тис. грн). Також уже зафіксовано 386 справ про порушення митних правил, що на 55 більше, ніж за аналогічний період минулого року.