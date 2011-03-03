В аеропорту «Львів» виявлено іноземця із чужим паспортом

Львів. 3 березня. УНІАН. Прикордонники Львівського загону у аеропорту «Львів» затримали іноземця, який намагався незаконно вилетіти використовуючи чужий паспорт громадянина Камеруну.

Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Під час проходження паспортного контролю на рейс сполученням «Львів-Варшава» в аеропорту було пред’явлено паспорт громадянина Камеруну відносно якого у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності даного документу та його приналежності пред’явникові.

Під час попереднього вивчення паспортного документа було встановлено, що паспорт не належить пред’явникові. Також під час проведення ідентифікації зовнішність особи: фотокарка не відповідала зовнішності особи, яка його надала на паспортний контроль. Зріст особи вказаний в паспорті (155 см) не відповідає зросту особи, яка його надала (165-170 см).

Під час проведення первинного опитування було встановлено, що дана особа зі слів є громадянином Камеруну, який прибув в Україну з метою навчання в Одеській Національній академії телекомунікацій та певний термін проживав на території України. Зі слів паспортний документ громадянина Камеруну придбав на території України за 1500 доларів США.

Подальшу долю затриманого буде вирішувати суд.