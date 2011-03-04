На Львівщині горів народний дім «Просвіта»

Львів. 4 березня. УНІАН. У селі Cілець Сокальського району загорівся Народний домі «Просвіта». Інцидент стався 1 березня близько 9.00.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС у Львівській області, пожежа сталася через невиконання правил пожежної безпеки та відсутність нагляду за станом електромережі.





Будівлю збудовано у 1941 році. Електромережа була застарілою, потребувала заміни та ремонту. Спеціалістами дослідно-випробувальної лабораторії Головного управління МНС України в Львівській області при проведенні комплексу досліджень та застосування інструментальних методів дослідження з’ясовано, що до виникнення пожежі причетна електромережа.

«Аналізуючи причини, від яких виникли пожежі протягом 2010 року у Львівській області хочемо звернути увагу громадян, керівників установ та організацій і наголосити, що близько 20% загорянь виникає внаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромережі», – зазначають в МНС.