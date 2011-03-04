Губернатор провів особистий прийом громадян

Львів. 4 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів особистий прийом громадян.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, значна частина запитань, з якими звертались громадяни до губернатора стосувалась надання житла, допомоги на лікування, вирішення питань із самовільним будівництвом.

Також до М.Цимбалюка звернулась група потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції щодо сприяння у виконанні судових рішень з перерахунку для них пенсій та компенсацій.

Також до голови Львівської ОДА звернулись представники кредитних спілок «Надія» та «Християнська злагода» з проханням взяти під контроль ситуацію з розслідуванням справи вкладників кредитної спілки, яким не повертають їх внески. М.Цимбалюк взяв під особистий контроль звернення громадян, та пообіцяв кожному заявнику надати відповідь на звернення у визначений термін.

Загалом голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк прийняв близько 60 звернень громадян.