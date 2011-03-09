Цього року вийде книга про пам’ятки, які є в Західній Україні

Львів. 9 березня. УНІАН. До кінця року ми плануємо видати книгу про пам’ятки, які є у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях. Про це розповів голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі з лауреатами Шевченківської премії у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами голови Львівської ОДА, в книзі буде короткий опис, адже доволі часто навіть мешканці населеного пункту не знають про пам’ятки, які є на його території.

«У Львівській області вже завершено інвентаризацію пам’яток. Триває інвентаризація на території Тернопільської та Івано-Франківської областей», – додав голова М.Цимбалюк.