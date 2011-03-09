У Львові пройшла Урочиста академія з нагоди уродин Шевченка

Львів. 9 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в Урочистій академії з нагоди святкування 197-ї річниці з Дня народження Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської ОДА, після Академії М.Цимбалюк зустрівся з лауреатами Шевченківської премії. «Зустрічі з лауреатами Шевченківської премії відбуватимуться систематично. Незабаром я зустрінуся з ними, щоб вислухати пропозиції і провести більш предметну розмову з різних важливих питань», - зазначив Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, 10 березня о12:00 біля пам’ятника Т.Шевченку відбудеться Екуменічна панахида з нагоди вшанування 150-х роковин з дня смерті Кобзаря.

9 березня з нагоди відзначення Дня народження Тараса Шевченка голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Львівської обласної ради Петро Колодій та міський голова Львова Андрій Садовий провели зустріч з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка. На ній Михайло Цимбалюк зазначив, що сьогодні надзвичайно важливий привід провести таку зустріч, оскільки цей рік для України є визначним.

«Адже відзначатимемо такі важливі для нашої нації дати як 20-річчя незалежності України, 200-річчя з Дня народження Маркіяна Шашкевича та 155-річчя з Дня народження Івана Франка, - сказав він. - Ми з вами повинні зробити все, щоб відзначення цих подій не було буденним, відбувалося не лише для галочки. Крім того, сьогодні перед нами стоять певні виклики, у вирішенні яких також потребуємо вашої поради. Це створення літературного музею у Львові, реставрація Львівського національного театру ім. Марії Заньковецької».