У Львові триває підготовка українсько-американського тактичного навчання

Львів. 9 березня. УНИАН. У Львові триває робота другої плануючої конференції з підготовки українсько-американського тактичного навчання “Репід Трайдент-2011”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, участь у заході беруть понад 60 представників Збройних сил України та армій іноземних держав. Зокрема, для участі у конференції прибули військовослужбовці збройних сил Канади, Сербії, Республіки Білорусь, Молдови, Польщі, Німеччини.

Найбільша іноземна делегація - від Сполучених Штатів Америки. До неї увійшли 30 фахівців на чолі із заступником начальника відділу міжнародних навчань оперативного управління Командування Сухопутних військ ЗС США у Європі Кевіном Уолком. Українську військову делегацію очолює перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор В’ячеслав Назаркін.

Вперше з метою обговорення заходів міжнародного військового співробітництва українські та іноземні військовослужбовці збиралися у Львові наприкінці січня цього року. Упродовж цього часу учасники заходу утворили дев’ять робочих груп за напрямками своєї діяльності.

У ході конференції її учасники визначилися з вимогами до району проведення навчань, провели попередню рекогносцировку місцевості, визначили навчальні завдання для підрозділів, які братимуть участь у цьогорічних навчаннях, розпочали процес узгодження логістичних потреб та юридично-правової бази проведення навчань. Особлива увага іноземних військових зосереджена на готовності матеріально-технічної бази та навчальних місць.

Активну фазу навчання “Репід Трайдент-2011” заплановано провести наприкінці липня – початку серпня поточного року на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що розташований у Яворівському районі на Львівщині.

За попередніми даними, у навчанні планують взяти участь понад 1200 військовослужбовців, з яких 800 – представники ЗСУ.

У ході активної фази маневрів військовослужбовці різних країн відпрацьовуватимуть завдання з миротворчої тематики. Зокрема, вперше буде проведено спільне десантування близько 500 військовослужбовців аеромобільних та парашутно-десантних підрозділів різних країн з військово-транспортних літаків Іл-76 та С-130 “Геркулес”.

Українсько-американське навчання серії “Репід Трайдент” є продовженням навчань “Щит миру”, розпочатих у 1994 році.