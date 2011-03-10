У Львові протестують проти «чужаків» (фото)

Львів. 10 березня. УНІАН. «Проти чужих назв» - під таким лозунгом 9 березня у центрі Львова пройшла акція протесту за чистоту української мови.

Цього дня представники громадських організацій та політичних партій об‘єднали свої зусилля, щоб привернути увагу до збереження чистоти української мови.

Учасники акції сфотографували російськомовні та англомовні вивіски, банери, рекламу і таблиці офісів установ, які «заполонили Львів і Львівщину» та розмістили їх на плакатах демонструючи під час акції на площі біля пам‘ятника Тарасу Шевченку.

За словами організаторів, саме в Шевченківські дні потрібно привернути увагу до збереження чистоти української мови і «розпочати зачистку «чужаків» з вулиць, які заполонили російськомовні та англомовні вивіски».

Фото Євгенія КРАВСА