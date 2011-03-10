У Львові горів однин з цехів ЛАЗу

Львів. 10 березня. УНІАН. Вчора о 13.37 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Стрийська, 45 в арматурномеханообробному цеху автоматної дільниці ЗАТ «Заводу комунального транспорту» на території ТзОВ «ЛАЗ».

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

Будівля одноповерхова, цегляна розміром 25×12 м, крита бляхою. Вогнем знищено 3 м електропроводки, 5 штук масляних шлангів в шестишпиндельному автоматі БК-240К (токарний станок).

Врятовано будівлю та майна на 250 000 грн. Причина пожежі – встановлюється.