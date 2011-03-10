На Львівщині викрито банкрута, який ухилився від сплати податків

Львів. 10 березня. УНІАН. Працівники податкової міліції Львівщини викрили підприємство, яке умисно ухилялося від сплати податків. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Встановлено, що в 2009 році Господарським судом Харківської області одне з великих підприємств, яке проводило діяльність на Львівщині, визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Згідно біржових угод-договорів купівлі-продажу та відповідних протоколів проведення відкритих прилюдних біржових торгів частину товарів та основних засобів, які перебували у власності підприємства-банкрута, продано низці київських фірм за 130 млн. грн. Однак, декларації з ПДВ за вказаний період службові особи підприємства не подали, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податків до бюджету на суму 3 млн. 200 тис. грн.

За цим фактом порушено кримінальну справу, вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.