На Львівщині викрито банкрута, який ухилився від сплати податків
На сплатив 3,2 млн. грн.
Львів. 10 березня. УНІАН. Працівники податкової міліції Львівщини викрили підприємство, яке умисно ухилялося від сплати податків. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.
Встановлено, що в 2009 році Господарським судом Харківської області одне з великих підприємств, яке проводило діяльність на Львівщині, визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.
Згідно біржових угод-договорів купівлі-продажу та відповідних протоколів проведення відкритих прилюдних біржових торгів частину товарів та основних засобів, які перебували у власності підприємства-банкрута, продано низці київських фірм за 130 млн. грн. Однак, декларації з ПДВ за вказаний період службові особи підприємства не подали, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податків до бюджету на суму 3 млн. 200 тис. грн.
За цим фактом порушено кримінальну справу, вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.