Будівництво пасажирського терміналу МА «Львів» йде згідно графіку

Львів. 13 березня. УНІАН. В аеропорту «Львів» активними темпами ведеться будівництво нового пасажирського терміналу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, нині повністю завершено роботи з влаштування паль основного об’єкту терміналу, встановлено 263 ростверків, змонтована 81 балка.

У приміщенні аеровокзалу вже змонтовано 15600 м2 металевого профнастилу під дах, 14200 м² всіх шарів дахового покриття, майже повністю змонтовано цегляну армовану кладку (внутрішні стіни) та скляні фасадні системи. На 80% завершені роботи із монтажу системи водовідводу з даху. Повністю влаштовано водопропускну споруду.

Роботи виконуються згідно з графіком.

Як інформує прес-служба, загалом на будівництві нового аеровокзального комплексу задіяні 240 працівників та 49 одиниць техніки.