7 районів Львівщини зменшили показники видатків на освітню галузь

Львів. 14 березня. УНІАН. «Сім районів Львівщини зменшили показники видатків на освітню галузь. При перегляді бюджету необхідно це врахувати. Адже цього року, наприклад, на комп’ютеризацію шкіл ми отримали найбільшу в Україні суму від держави – 8 млн грн. Неодноразово ми наголошували на тому, що фінансування є солідарним». Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами РДА.

М. Цимбалюк під час наради також зазначив, протягом двох років в області буде завершено державну програму «Шкільний автобус». На виконання «Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки» цього року з обласного бюджету виділять 14700,0 тис. грн. Зокрема, на реалізацію програми «Шкільний автобус» - 5,5 млн грн. За ці кошти закуплять 18 автобусів, загалом з бюджетів різних рівнів для області планують закупити 50 автобусів.

«Крім того, ми маємо закрити питання шкільних вбиралень на вулицях до кінця 2012 року», – наголосив М. Цимбалюк.

З обласного бюджету на комп’ютеризацію шкіл виділено 1 млн грн. Цього року за ці кошти заплановано придбати 100 мультимедійних комплексів.

У 2011 році допущено відхилення затвердженого обсягу видатків від розрахункових показників на галузь освіти у таких районах і містах області: м. Червоноград-5436,6 тис. грн, Буський район -1963,6 тис. грн, Городоцький район -1894,3 тис. грн, Дрогобицький район - 1013,2 тис. грн, Жовківський район - 1151,5 тис. грн, Кам’янко-Бузький район - 400,8 тис. грн, Миколаївський район – 832,6 тис.грн, Мостиський район - 3077,7 тис. грн, Яворівський район - 1820,8 тис. грн.