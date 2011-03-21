Цимбалюк пропонує проводити рейди по підприємствах-боржниках

Львів. 21 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк виступив з ініціативою щодо спільних виїзних нарад органів прокуратури та місцевої влади на конкретні підприємства(суб'єкти господарювання) - боржники для вирішення питань пов’язаних з захистом конституційних прав на оплату праці.

Із такою ініціативою губернатор виступив на розширеному засідання Колегії прокуратури Львівської області з питань захисту конституційних прав громадян на оплату праці. Колегія підтримала ініціативу М.Цимбалюка.

Ця ж ініціатива від імені депутатського корпусу була підтримана першим заступником Голови Львівської обласної ради П.Колодієм, яким додатково наголошено на необхідності перевірки фактів умисного доведення до банкрутства у такий спосіб суб’єктів господарювання.

Нагадаємо, Львівська область посідає п’яте місце серед областей України за рівнем заборгованої та несвоєчасно виплаченої заробітної плати. В цьому аспекті тривожним сигналом для органів влади та контролю є те, що наявний борг по заробітній платі починаючи з вересня минулого року і по даний час, а це уже більше півроку, незважаючи на вжиті заходи так і не вдається зменшити. Загальна сума заборгованості продовжує коливатись у проміжку 60-70 млн. грн.