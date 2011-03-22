Прокуратура захищає інтереси держави в судах

Львів. 22 березня. УНІАН. Органами прокуратури Львівської області цивільно-правовими заходами захищають інтереси держави в суді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема прокурором Галицького району м.Львова подано до господарського суду Львівської області позов в інтересах ЛМКП «Львівтеплоенерго» до приватного підприємства ''Р'' про стягнення заборгованості за теплопостачання в сумі понад 112 тис. грн.

Крім цього, Дрогобицьким міжрайонним прокурором скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду позов в інтересах державного Ощадного банку про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 45 тис. грн.