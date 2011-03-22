Вантажівка на смерть збила пішохода на Львівщині

Львівська область. 22 березня. УНІАН. Вчора у Львівській області під колесами вантажівки загинув 51-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у обласному ДАІ, від чергової медсестри Городоцької центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що на об’їзній дорозі міста Городка біля села Долиняни сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув пішохід.

На місці події співробітники ДАІ встановили, близько 21.20 на автодорозі сполученням Львів-Шегині біля села Долиняни водій автомобіля вантажівки «Мерседес-508» збив 51-річного пішохода, жителя села Речичани Городоцького району.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці аварії. За даним фактом ДТП триває слідство.