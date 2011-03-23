У Львові горить приміщення цирку

Львів. 23 березня. УНІАН. У Львові вже кілька годин горить приміщення цирку.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, повідомлення про пожежу до рятувальників поступило 22 березня о 23.50.

Станом на 02.40 23 березня, вогнем охоплено повністю купол цирку і не дивлячись на зусилля працівників МНС, підрозділи яких оперативно прибули на місце події, пожежу ще не вдалося ліквідувати.

«Пожежі присвоєно третій, найвищий ступень складності. Затруднює гасіння висота куполу і його конструкції», - зазначив Павло Василенко.

На місці події працюють підрозділи МНС, потерпілих немає.

