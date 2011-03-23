На Львівській залізниці два міліціонери торгували маковою соломкою
Продавали наркозалежним
Львівська область. 23 березня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили двох міліціонерів сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків лінійного відділу УМВСУ на Львівській залізниці, які збували наркозалежним макову соломку.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Правоохоронців затримав спецпідрозділ СБУ «на гарячому». У них вилучено 160 гр. меленої макової соломки. Затримані в ізоляторі тимчасового тримання.
За матеріалами СБУ прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України.
Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Триває слідство.