На Львівській залізниці два міліціонери торгували маковою соломкою

Львівська область. 23 березня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили двох міліціонерів сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків лінійного відділу УМВСУ на Львівській залізниці, які збували наркозалежним макову соломку.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.



Правоохоронців затримав спецпідрозділ СБУ «на гарячому». У них вилучено 160 гр. меленої макової соломки. Затримані в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами СБУ прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Триває слідство.