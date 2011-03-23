Цимбалюк привітав працівників культури із святом

Львів. 23 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав працівників культури і аматорів народного мистецтва з професійним днем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівників культури і аматорів народного мистецтва. Львівщина може гордитися багатством та розмаїттям своєї культурної спадщини. Неоціненна заслуга у цьому належить багатьом подвижникам національної культури. Сьогоднішнє покоління працівників культури достойно продовжує славні традиції Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Соломії Крушельницької, Івана Труша та творить сучасний мистецький простір, який має важливе значення не лише для нашого краю, а й для України в цілому», – зазначено і вітанні.

«На Ваших плечах лежить нелегке завдання – збереження національної свідомості, виховання молодого творчого покоління, донесення до кожної людини зерен правди, добра, краси та любові. Своєю невтомною щоденною працею Ви бережете джерела народної культури, звеличуєте рідну Україну, примножуєте її успіхи і досягнення. Саме завдяки вашим зусиллям, знанням, досвіду, таланту культура у своїх кращих творах і зразках служить нашому народові. Бажаю усім Вам міцного здоров’я, життєвого оптимізму, незабутніх творчих звершень та особистого щастя», - відзначив голова Львівської ОДА.