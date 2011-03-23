На Львівщині зросла кількість платників податків

Львів. 23 березня. УНІАН. На Львівщині збільшилася кількість платників податків, зокрема, зросло число тих, хто перебуває на єдиному податку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Так, на 1 листопада 2010 року у Львівській області було зареєстровано 50 360 юридичних осіб - платників податків, на 1 січня цього року ця цифра становила вже 50 653, а на 1 березня 2011 року – 50 792. Тобто, в бізнес увійшли ще 432 компанії.

Фізичних осіб – підприємців було, відповідно: на 1 листопада 2010 р. – 121 354, на 1 січня 2011 р. – 121 449, і на 1 березня 2011 р. - 121 089. Тобто такі коливання аж ніяк не можна вважати обвальними, скоріше - сезонними. Адже постійно одні люди відкривають свій власний бізнес, інші – приймають рішення його призупинити.

Хоча сталося це, скоріше, не за рахунок представників саме малого бізнесу. Адже зазвичай такі підприємці, які мають невеликий оборот, сплачують єдиний податок. Однак на Львівщині кількість платників, які перебували на єдиному податку, збільшилася. Якщо у IV кварталі 2010 року в області було 55 182 платники єдиного податку, то в першому кварталі 2011 року - вже 55 519 платників.