У Львові обговорили питання безпеки під час Євро-2012

Львів. 23 березня. УНІАН. Сьогодні у Львівській ОДА відбулося засідання регіонального міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку під час Євро-2012. Під час засідання обговорили заходи з безпеки, які потрібно втілити Львівщині для того, щоб належним чином підготуватись до проведення Євро 2012.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

На думку учасників засідання, минулий рік у контексті підготовки до футбольного чемпіонату пройшов для Львівщини вдало. Насамперед йдеться про інфраструктуру - будівництво нового терміналу та стадіону. Цього року багато уваги планують приділити приїзду, розміщенню та безпеці гостей чемпіонату.

За словами керівника міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку при Президентові України Олександра Бірсана, працівники УЕФА відвідали українські стадіони та наполягли на підвищенні контролю за засобами з евакуації та відслідкування потоків вболівальників. Він також наголосив на тому, що кожен стадіон, який прийматиме Євро 2012 має свої особливості. «Львівський стадіон вміщує 34 тисячі вболівальників і за вимогами УЕФА у разі екстреної потреби його потрібно звільнити за 8 хвилин», - додав Олександр Бірсан.

Нагадаємо, згідно з Указом Президента від 14 лютого 2011 року в Донецькій, Київській, Львівській, Харківській обласних, Київській міській державних адміністраціях за участі відповідних органів місцевого самоврядування, Федерації футболу України на період підготовки і проведення в Україні Євро-2012 року з футболу було утворено регіональні міжвідомчі координаційні штаби з питань безпеки та правопорядку.