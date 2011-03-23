Влада Львівщини залучатиме в АПК вітчизняних інвесторів
19:43, 23 березня 2011Львів
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Мають освоїти 30 тис. га землі
Львів. 23 березня. УНІАН. До кінця цього року у Львівській області заплановано освоїти близько 30 тис. га землі під інвестиційні проекти. Влада працює над входженням на вітчизняного інвестора.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, на сьогодні йдеться про два важливі інвестиційні проекти в агропромисловий комплекс, які будуть працювати вже цього року.
Ще один допрацьовується інвестиційний проект із залучення 500 га площі під вирощування овочів та картоплі, а також будівництво великих ємностей для зберігання продуктів овочівництва.
Це спеціалізований проект, який буде здійснюватися на площах поблизу Львова на базі колишніх господарств, які займалися овочівництвом.
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