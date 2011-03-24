Інтронізація нового Глави УГКЦ запланована на 27 березня

Львів. 24 березня. УНІАН. Інтронізація новообраного Глави Української греко-католицької церкви має відбудеться 27 березня у Патріаршому cоборі Воскресіння Христового у Києві.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

За словами генерального директора Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ о. Петра Федюка, на сьогодні підготовчі роботи практично завершені.

За даними оргкомітету, на інтронізацію, яка розпочнеться о 10.00, запрошено біля тисячі гостей. Це представники всіх єпархій та екзархатів УГКЦ, державної та місцевої влади, місцевих та міжнародних громадських організацій та різних конфесій і релігійних організацій.

Сьогодні синод єпископів УГКЦ має обрати нового Главу УГКЦ.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня біля Львова в Реколекційному центрі імені Патріарха Йосифа Сліпого синод єпископів Української греко-католицької Церкви розпочав обрання Отця і Главу УГКЦ. 10 лютого Блаженніший Любомир повідомив, що Папа Венедикт XVI прийняв його зречення з уряду Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви. Відповідне прохання до Святішого Отця Глава УГКЦ подав, коли йому виповнилося 75 років.